OMV startet ein zweites Veräusserungspaket und kündigt auch bereits ein drittes an. In einem nächsten Schritt will OMV das Geschäft in Slowenien, wo die OMV derzeit 120 Tankstellen unter den Marken OMV, Eurotruck, Avanti und Diskont betrieben werden, verkaufen. Zudem hat die OMV Tochtergesellschaft Borealis beschlossen, einen Veräußerungsprozess ihres Stickstoff-Geschäfts einschließlich Düngemittel, technischer Stickstoff- und Melaminprodukte zu starten. Im Laufe des Jahres soll ein drittes Divestmentpaket bekanntgeben werden. Auch Zahlen gibt es: Im abgelaufenen Jahr sanken die Konzernumsatzerlöse um 29 Prozent auf 16.550 Mio. Euro. Das Operative Konzernergebnis verringerte sich deutlich auf 1.050 Mio. Euro (2019: 3.582 Mio). Der den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...