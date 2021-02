Die Lifocolor-Gruppe mit rund 260 Mitarbeitern hat in der vergangenen Dekade einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag für seine Geschäftsentwicklung investiert. Während zwischen 2012 und 2018 die europäischen Werke neu- und ausgebaut wurden, wird in 2021 als vorläufig letzter Schritt das neue Fertigungsgebäude in Lichtenfels bezogen. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist für den Sommer geplant. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...