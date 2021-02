Aktien: Alibaba erzielt Rekordumsatz - Aktie zieht wieder deutlich an

Anzeige / Werbung Der chinesische "Singles' Day" war 2020 ein voller Erfolg für den chinesischen Onlinehandelsriesen Alibaba. Er profitiert zudem von der Corona-Krise - Aktionäre reagieren erfreut auf die jüngsten Unternehmensergebnisse. Wie auch der US-Konkurrent Amazon wartet der chinesische Onlinehändler Alibaba mit einem Wachstumssprung zum Jahresende 2020 auf. Die in der Corona-Krise boomenden Onlinebestellungen machen es möglich - und der "Singles' Day". Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Alibaba mitteilte, lag der Erlös im abgelaufenen Quartal bei 221,08 Milliarden Yuan, was umgerechnet etwa 28,45 Milliarden Euro entspricht. Das war ein Zuwachs von fast 37 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Allein die Verkäufe während des sogenannten Singles' Day im November hätten demnach 74 Milliarden Yuan Umsatz eingebracht. Der "Singles' Day" habe damit sogar die bekannten US-Verkaufsaktionen "Black Friday" und "Cyber Monday" übertroffen. Den Gewinn bezifferte Alibaba mit 28,85 Yuan je ADS (American Deposit Share) verglichen mit 19,55 Dollar vor Jahresfrist. Vor Sondereffekten lag das Ergebnis bei 22,05 Yuan je ADS. Analysten hatten hier mit einem Wert von 20,1 Yuan gerechnet. Alibaba-Aktie unternimmt neuen Anlauf Nachdem die Corona-Krise dem Alibaba-Aktienkurs nicht viel anhaben konnte, reagierte die Aktie auf das Verschwinden des Alibaba-Chefs Jack Ma mit Kursrückgängen, die sich auch schon vorher um den Börsengang der Tochter Ant eingestellt hatten. Im Vorfeld der Unternehmenszahlen hatte sich der Titel bereits etwas erholt und durchbrach seinen Abwärtstrend, auch der MACD (Momentum) zieht wieder deutlich an. Nun nimmt die Aktie auch den Widerstand bei 280 Dollar wieder ins Visier, der nächste Widerstand liegt bei rund 300 Dollar. Als Unterstützung dient die 200-Tagelinie (rot), die knapp oberhalb der 250 Dollarmarke liegt. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US01609W1027

