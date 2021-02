Alfasigma wird das unter dem Markennamen "Lumeblue" erhältliche Medikament in der EU sowie in der Schweiz, in Grossbritannien, den EWR-Ländern, Russland und Mexiko vertreiben.COSMO erhalte eine Vorauszahlung in Höhe von 4 Millionen Euro sowie Tantiemen und kommerzielle Meilensteine im zweistelligen Bereich, teilte COSMO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...