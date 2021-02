Die Aktien in Asien stiegen am Freitag im Vorfeld des NFP-Berichts und die Wall Street erreichte gestern neue Rekordhochs. Die Daten von dieser Woche haben gezeigt, dass sich der US-Arbeitsmarkt von der Pandemie erholt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen stärker als erwartet (0,779 Mio. vs 0,830 Mio.) und der Arbeitsmarktdienstleister ADP signalisierte ein deutlich stärkeres Beschäftigungswachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...