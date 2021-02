Die aktuell längste Serie: Siemens Healthineers mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.26%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Donnerstag Mologen mit 26,92% auf 0,03 (58% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,94%) vor Cargotec mit 10,50% auf 41,90 (530% Vol.; 1W 18,83%) und European Lithium mit 10,29% auf 0,04 (89% Vol.; 1W -8,16%). Die Tagesverlierer: GameStop mit -42,11% auf 53,50 (52% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -72,37%), Noble Corp plc mit -20,00% auf 0,04 (1% Vol.; 1W -12,00%), Verbio mit -7,14% auf 39,00 (208% Vol.; 1W -3,11%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (6679,72 Mio.), Snapchat (3734,08) und Novo Nordisk (2578,78). Umsatzausreisser ...

