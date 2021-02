Die Aktie der Deutschen Post (DPW.DE) steigt am Freitag um 2,26% und nähert sich dem Allzeithoch bei 43,83 Euro, das zu Beginn des Jahres erreicht wurde. Am Donnerstag drehte der Kurs oberhalb des mehrmonatigen Swing-Levels bei 40 Euro und bildete eine bullische Hammerkerze aus. Seit dem Tief vom März 2020 hat die Aktie über 120% an Wert gewonnen. Der 2-Perioden RSI taucht in den kurzfristig ...

