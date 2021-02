Remondis errichtet am Stammsitz in Lünen für rund zehn Mio € eine neue Kühlgeräteaufbereitungsanlage. Die Recyclinganlage mit einer Jahreskapazität von rund 20.000 Tonnen soll bereits im dritten Quartal in Betrieb gehen. Die bestehende Anlage im Lippewerk sei technisch veraltet und stoße an die Grenzen ihrer Kapazität, so dass man sich zu einer umfassenden Modernisierung und Erweiterung entschlossen ...

