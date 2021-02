Die Österreichische Post AG hat ihre Anteile an der Wiener Transaktionsdruckerei D2D von 70 auf 100 Prozent aufgestockt und hat dort damit das alleinige Sagen. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) genehmigte den Deal - unter Auflagen, wie die Kartellwächter am Freitag mitteilten. Die Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG überließ ihr verbleibendes 30-Prozent-Paket der Post-Tochtergesellschaft Post 102 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...