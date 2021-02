Um 12:07 liegt der ATX TR mit +0.84 Prozent im Plus bei 5929 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +2.47% auf 64.25 Euro, dahinter Erste Group mit +1.89% auf 27.195 Euro und Palfinger mit +1.61% auf 31.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14107 (+0.33%, Ultimo 2020: 13719). Mittlerweile befinden wir uns wieder im All-time-High-Spiel: Jenes des DAX liegt bei 14.131, jenes des Dow bei 31.188 und jenes des ATX TR bei 6727. Das stammt aus dem Jahr 2007, im Jänner 2018 gab es ein Zwischenhoch von 6642 Punkten. Also etwas mehr als 10 Prozent Plus noch und auch Wien ist im All-time-High-Spiel.ATX TR ( Akt. Indikation: 5930,92 /5931,32, 0,87%)DAX ( Akt. Indikation: 14105,50 /14105,50, 0,32%)Dow Jones ( Akt. Indikation: 31214,00 /31214,00, 0,51%) (Der ...

