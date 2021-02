Anleger von Beteiligungsgesellschaften wissen das: Nicht immer spiegelt der Wert der Holding (an der Börse) den Wert seiner Beteiligungen wider. Das hängt oft damit zusammen, weil nicht klar ist, was die einzelnen Unternehmen verdienen oder wie die Geschäftsaussichten sind. Die Aktie der MBB, einst aus dem Messerschmitt-Bölkow-Blohm hervorgegangen, beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen. Zuletzt setzte MBB vor allem auf grüne Technologien. Besonders angetan hat es die Investoren dabei die Vorwerk-Beteiligung, wo ein Börsengang ansteht. Ist die MBB-Aktie zu günstig bewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...