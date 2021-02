DGAP-News: Quirin Privatbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Jahresabschluss / Vorläufiges Ergebnis Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses der Quirin Privatbank AG für das Geschäftsjahr 2020 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 4,3 Mio. Euro ab. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft mit 5,9 Mio. € das bislang beste Jahresergebnis ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Gegenüber dem bisherigen Rekordergebnis fällt der Jahresüberschuss im Jahr 2020 um rund 1,6 Mio. € geringer aus. Die ursprüngliche Ergebnisprognose hatte die Gesellschaft im Hinblick auf die erheblichen Covid-19-bedingten Unsicherheiten am 6. August 2020 zurückgenommen und auf eine neue Prognose verzichtet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und die Billigung des Konzernabschlusses wird - nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 erfolgt am 25. März 2021.

