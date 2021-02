06.02.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Ronny Pecik hat angekündigt, seinen Anteil an der Immofinanz, die er gemeinsam mit seinem Partner Peter Korbacka hält, verkaufen zu wollen und seinen Rücktritt von seiner Vorstandsfunktion anzubieten. Den 10,54%- Anteil soll, vorbehaltlich der Zustimmung von Peter Korbacka bis zum 31.3., die deutsche Aggregate kaufen, die auch den Anteil Peciks an der S Immo in Höhe von 9,1% erworben hat und zudem Hauptaktionär der auf Wohnimmobilien spezialisierten Adler Gruppe ...

