06.02.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Cyberattacke, welche Palfinger seit vergangener Woche in Beschlag genommen hat, ist nun in Griff bekommen worden. Der Cyberangriff hatte den Zugriff auf unterschiedliche IT Systeme verhindert, wodurch die Produktion in mehreren Werken gestoppt werden musste. Mit Ende dieser Woche sollen die Werke nun sukzessive hochgefahren und in Richtung Normalbetrieb geführt werden. Ausblick. Im Zuge der Bekanntgabe, dass die Cyberattacke überstanden ist, wurde auch ein ...

