Seit elf Monaten steigen die Kurse am Aktienmarkt. Man nimmt eine Entwicklung vorweg, die so nicht kommen wird, das ist schon seit dem Herbst klar. Die Bewertung der Aktien liegt dadurch weit höher als in den vergangenen Jahren. Zu hoch, eigentlich. Trotzdem steigen die Kurse bis jetzt weiter. Und sind jetzt, was DAX und Dow Jones angeht, auf dem Sprung zu neuen Rekordhochs. Wie kann das sein? Wir schauen hinter den Vorhang der reinen Kursbewegungen, denn dort findet sich die Erklärung … und der Weg, wie man mit einem scheinbar verrückten Aktienmarkt umgeht. Lesen Sie weiter!

_________________________________________________________________________

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

_________________________________________________________________________

In dieser Ausgabe vom 6. Februar 2021 lesen Sie:

SSE intern I: Das Prinzip der Trendfolge

SSE intern II: Trading mit System statt ohne Plan

Markt-Check: Vor dem entscheidenden Sprung geparkt

Die besonderen Charts: Bullenfallen-Historie an Rekordhochs

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Den Montag besser abwarten!

SSE-Depot: Die Pipeline bleibt gefüllt … in beide Richtungen!

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

_________________________________________________________________________

Den vollständigen Artikel lesen ...