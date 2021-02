Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) kauft 100 Prozent der Anteile an der in Tschechien ansässigen Equa bank. Verkäufer ist AnaCap, ein auf Finanzdienstleistungen spezialisierter Private-Equity-Investor. Die Akquisition der Equa bank wird voraussichtlich die CET1 Ratio der RBI um ungefähr 30 Basispunkte verringern (basierend auf einer Pro-forma-CET1- Konsolidierung zum Jahresende 2020), wie die RBI mitteilt. Die Equa bank fokussiert sich auf das Konsumentenkreditgeschäft und betreut knapp 480.000 Kunden. Die Bilanzsumme der Equa bank belief sich Ende 2020 auf über EUR 2,8 Milliarden, während die Raiffeisenbank a.s. eine Bilanzsumme von EUR 15,7 Milliarden auswies. Der Abschluss wird um die Mitte dieses Jahres erwartet. Bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...