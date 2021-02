Aktien: Merck will Biontech stärker unterstützen - Rekordhoch in Sichtweite

Anzeige / Werbung Der deutsche Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck baut seine Partnerschaft mit dem Mainzer Impfstoffentwickler Biontech aus und liefert mehr Lipide für den Corona-Impfstoff zu. Aktionäre honorieren diese Entwicklung. Die Lieferung der Lipide würde "erheblich" beschleunigt, teilte der Darmstädter Dax-Konzern Merck mit. Die Lipide sind für die Wirkstoff-Freisetzung bei mRNA-Therapeutika wie dem Biontech-Impfstoff notwendig und ermöglichen, dass das Vakzin wirken kann. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Merck und Biontech hatten bereits vor der Pandemie zusammengearbeitet und diese Partnerschaft mit Ausbruch des Corona-Virus intensiviert. In den vergangenen Wochen habe Merck daran gearbeitet, die bereits sehr hohe Produktionskapazität von Lipiden auszubauen. Biontech und die Darmstädter erarbeiten den Angaben zufolge zurzeit die genauen Anforderungen. Die Impfkampagne in Deutschland war zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten der Hersteller ins Stocken geraten. Wie nach dem "Impfgipfel" jüngst verlautete, liegt dies unter anderem bei mRNA-Vakzinen an der Belieferung mit Lipiden. Nur wenige Unternehmen in Deutschland könnten diese herstellen, hieß es aus der Branche. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern unterstützt mehr als 50 potenzielle Covid-19-Impfstoffprojekte weltweit. Merckentwickelt zudem selbst einen Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit Covid-19-Lungenentzündung. Merck-Aktie marschiert Richtung Rekordhoch Die Aktie von Merck ist seit dem Corona-Crash in einem robusten, mittelfristigen Aufwärtstrend eingeschwenkt, der den Titel Mitte Januar auf ein Rekordhoch bei knapp 150 Euro brachte. Allerdings ging es beim Aktienkurs in den vergangenen Wochen überwiegend seitwärts. Die jüngste Unterstützung hat allerdings gehalten und nun strebt der Titel wieder Richtung Rekordhoch, das nur knapp 6 Prozent entfernt ist. Enthaltene Werte: DE0006599905,US7170811035,GB0009895292,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )