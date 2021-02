Der US-Chemieverband ACC hat finale Zahlen für die Chemieproduktion in den USA in 2020 veröffentlicht. Das verarbeitende Gewerbe zeigt den sechsten Monat in Folge eine Erholung. Der U.S. Chemical Production Regional Index (U.S. CPRI), der auf Basis des gleitenden Dreimonatsdurchschnitts (3MMA) gemessen wird, stieg im Dezember um 1,2 %, nachdem er im November um 0,6 % und im Oktober um 1,2 % gestiegen war. Mit Ausnahme der sonstigen anorganischen Chemikalien verzeichnete der US-Chemieverband ACC in allen Segmenten einen Produktionszuwachs. Die Erholung des verarbeitenden Gewerbes setzte sich im ...

