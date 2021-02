Der Anbieter von Thermoform-, Verpackungs- und Werkzeugsystemen für Kunststoffe und Karton will mit dem ITC mit Verpackungslabor, dem direkt angeschlossenen Technikum und der technischen Schulung ein Bindeglied zwischen Anwendungs-, Werkzeug- und Maschinenentwicklung schaffen. Illig bündelt die Pactivity-Aktivitäten rund um die Verpackungsentwicklung am ITC-Standort Heilbronn. In direkter räumlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...