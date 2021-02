Jahrelang waren industrielle Produktionsumgebungen abgeschottet von der klassischen IT, führten ein Inseldasein. Mit dem Siegeszug von Industrie 4.0 wurden die alten Strukturen aufgebrochen, wodurch die klassische IT und OT zunehmend integriert werden. Das Industrial Internet of Things (IIoT) ermöglicht heute die Einbindung einer Vielzahl von Komponenten. Hinzu kommen neue Technologien, die im industriellen Umfeld neue Anwendungen ermöglichen. Diese dynamische Entwicklung schreitet weiterhin zügig voran. Bis 2025 werden rund 75.000 Millionen Maschinen in das Internet of Things (IoT) und das Industrial ...

