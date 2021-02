Am 9. und 10. Februar 2021 findet zum zweiten Mal die von der Baader Bank organisierte Austrian Conference für die Region Rheinland statt, diesmal rein virtuell. Lokale institutionelle Investoren können sich mit insgesamt 24 österreichischen börsenotierten Unternehmen in Einzel- und Kleingruppenmeetings austauschen. Für die internationalen Investoren bieten wir pro Unternehmen ein Gruppenmeeting an. Mit dabei sind am 9.2.: Agrana, FACC, Mayr-Melnhof, Lenzing, UBM, EVN, S Immo, Porr, Flughafen Wien, VIG, Palfinger, Immofinanz. Am 10.2.: CA Immo, SBO, Post, Uniqa, Atrium, OMV, Amag, Strabag, Semperit, Polytec, voestalpine, Kapsch TrafficCom. Der Aerospace-Zulieferer FACC wird beim Ergebnis vom kommunizierten Ausblick abweichen. Das operative Ergebnis wird ...

