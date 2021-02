Anzeige / Werbung

Bei Gold und Silber sahen wir zuletzt starke Abverkäufe das zerstörte die bullische Stimmung und brachte besorgten Pessimismus zurück, der gerade wieder langsam abgebaut wird. In anderen Bereichen hingegen wie bei den Batterie-Metallen Lithium, Nickel, Kupfer brennt die Luft! Auch der Krypto-Sektor ist aktuell extrem gefragt

Was sind die Megatrends 2021? Und wie Sie davon profitieren!

Bitcoin erreicht Allzeithoch! Blockchain-Technologie ist die Zukunft bei Smart-Contracts und vielen anderen Anwendungen!

Öl mit Mega-Comeback! Preis erreicht bereits Zwölfmonatshoch!

Vor allem die guten Arbeitsmarktdaten, stärkere Auftragseingänge und der generelle Optimismus in den Märkten verleiht dem Ölpreis wieder ungeahnten Auftrieb. Hinzu kamen neue Daten über den wachsenden Straßenverkehr in den USA. Die Pandemie kann zumindest den Highway-Verkehr kaum noch einschränken.

Ein noch stärkerer Anstieg der Ölpreise wird im Moment lediglich durch den starken Dollar gebremst, der Öl für andere Währungsräume teurer macht.

Trotz der Bestrebungen hin zu mehr "Grüner Energie" wird es ohne den Rohstoff Öl noch lange nicht gehen!

Ohne Öl dreht sich die Welt nicht mehr - es gehen die Lichter aus! Öl ist nach wie vor eine der größten Industrien der Welt....

Teslas Aktienkurs mag auf eine optimistische Zukunft von Elektrofahrzeugen in die Höhe geschnellt sein, und über saubere Energie wird viel diskutiert, aber im Moment ist Öl immer noch der König.

Das Niveau der Ölförderung war 2019 auf einem Allzeithoch, bevor dann die Pandemie zuschlug!

Jüngsten Daten der Energy Information Administration (EIA) zufolge beliefen sich die weltweiten Ölvorkommen im Jahr 2019 auf durchschnittlich mehr als 100,61 Millionen Barrel pro Tag (b/d).

Die COVID-19-Pandemie führte dazu, dass das Öl deutlich ins negative Terrain fiel, aber es gab bereits eine massive Erholung. Der aktuelle Preis für WTI-Rohöl lag am 28. Januar 2021 bei 52,34 USD pro Barrel.

Die OPEC hat kürzlich erklärt, dass sie für 2021 einen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage um 5,9 Millionen Barrels pro Tag im Jahresdurchschnitt auf durchschnittlich 95,9 Millionen BPD erwartet.

Mit dem Ölpreis vom 28. Januar entspricht dies einem Umsatz von über 5 Milliarden Dollar pro Tag!

Das sind fast 2 Billionen Dollar pro Jahr!

Bei dem ganzen Geld, das mit und rundum Öl zirkuliert, ist es lästig, dass der aktuelle Ölhandelsmarkt in einigen Abläufen immer noch viel zu chaotisch und unsicher abgewickelt wird!

Es ist ein fragmentierter Abstimmungsprozess mit Zeitverzögerungen, die zu hohen Kosten führen. Außerdem gibt es bei einem manuellen Prozess Raum für viel menschliches Versagen.

Was wäre, wenn es eine Lösung für diese Probleme gäbe?

Nun, es gibt sie:

Hier kommt die innovative Blockchain-Technologie von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) ins Spiel!

Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) hat einen Marktplatz für den globalen Ölhandel (die Oilex-Plattform) entwickelt, der auf der revolutionären Blockchain-Technologie basiert! Das könnte den Handel mit Öl für immer verändern!

Aber nicht nur das..

Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) hat die Expertise seines Vorstands, der eine bedeutende Geschichte im Öl- und Gasgeschäft und insbesondere im Handel mit physischen Rohstoffen hat, genutzt, um eine Lösung zu entwickeln, um der Ineffizienz, den hohen Kosten und der Korruption, die im globalen Ölhandel liegt, ein Ende zu setzen.

Erst im Herbst 2020 kündigte das Unternehmen die Entwicklung dieser Plattform sowie eine Änderung des Firmennamens an, um ihr Geschäft besser zu beschreiben.

Dies könnte eine der aufregendsten Börsen-Geschichten in 2021 sein!

Hunter Technology(WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) ist ein Technologieunternehmen, das eine Blockchain-basierte Plattform entwickelt, um den Kauf und Verkauf von physikalischem Öl in einer dynamischen Bid/Ask-Umgebung zu erleichtern.

Die neue Plattform bietet:

Unterstützung von mehr Effizienz

Unterstützung einer günstigeren Wirtschaft und des Zugangs zu einem fairen Markt

Vernetzung von unabhängigen Produzenten sowohl mit kleinen als auch großen Unternehmenskunden, Händlern und souveränen Käufern

Es war im Jahr 2018, dass das Unternehmen die Domains "OILEX.com" und "OILEXCHANGE.com" erworben hatte und das Unternehmen daran gearbeitet hatte, die Handelsplattform Concept seit dieser Zeit zu entwickeln.

Das Unternehmen hat auch die Domain "OILTRADE.COM" erworben, um diese dann rechtzeitig zur Hand zu haben.

Durch oilex.com wird das Unternehmen einen physischen Ölmarkt betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl durch unabhängige Produzenten an Firmenkunden, Händler und staatliche Käufer erleichtern.

Und durch oilexchange.com wird das Unternehmen auch robuste Supply Chain Management-Tools anbieten, die physisches Öl in der gesamten Lieferkette verfolgen und den Reporting-Prozess automatisieren.

Die OilEx-Plattform

Die Oilex-Handelsplattform ist eine interaktive, intelligente Plattform zur Erleichterung physischer Öltransaktionen und wurde entwickelt, um eine höhere Effizienz während des gesamten Handelslebenszyklus, eine günstigere Wirtschaftlichkeit für Produzenten und den Zugang zu einem fairen Markt für zu generieren.

Produzenten und Käufer werden durch intelligente Algorithmen verbunden, die basierend auf benutzerdefinierten Kriterien die beste wahrscheinliche Übereinstimmung liefern. Das gesamte Ökosystem der Plattformen wurde entwickelt, um eine einzige Quelle des digitalen Vertrauens und der Wahrheit zwischen Käufern, Verkäufern und handelsbezogenen Dienstleistungen in der gesamten Lieferkette zu schaffen, mit Echtzeit-Tracking von der Preisermittlung und dem Handel bis hin zu Logistik, Backoffice-Abrechnungen und Zahlungsabstimmung.

Die OilExchange-Plattform

Vollständige Lebenszyklusberichterstattung über die Rohversorgungskette von Ölreserven über Brunnenproduktion, Lagerung, Umschlag und Endverbrauch! Bereitstellung unveränderlicher Dateninformationen für die Verfolgung von Kohlenwasserstoffen aus dem Staatsgebiet.

Die Strategie

Durch den Handel mit physischen Rohstoffen auf einer Blockchain-Lösung profitieren Produzenten, Händler und Verbraucher von einem schnelleren Austausch von Handelsbedingungen, verbesserter Datenintegrität und verbesserter Zuverlässigkeit, wobei alle Datensätze in Echtzeit überprüft werden.

Diese dezentrale und hochgradig skalierbare Plattform verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos vom Kauf über die Lieferung bis hin zur Zahlung.

Dies führt zur Schaffung eines vielseitigen digitalen Umfelds für Rohstofftransaktionen, das an souveräne, industrielle undd Unternehmenskäufer mit Zugang für spekulative Investoren vermarktet wird.

Unabhängige Produzenten werden nun Zugang zu einer Marketing- und Handelstechnologie haben, die die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht, die zuvor von globalen multinationalen Konzernen und IOC-Technologien dominiert wurde, da es an Obergrenzen, Skalierbarkeit und Zugang zum technologischen Scharfsinn fehlt.

Warum Blockchain im Ölsektor nichts anderes als eine Revolution ist

Blockchain-Technologien schaffen einen effizienteren und sichereren Marktplatz.

Bis zu 60 % Kosteneinsparungen* durch Digitalisierung und Straffung des Handelsprozesses, um eine effizientere Lieferkette zu schaffen.

Effizienteres Auftragsbuch, das Blockchain nutzt, um Handelstransparenz, Sicherheit, Geschwindigkeit, Datenabstimmung zu verbessern und den Working Capital-Zyklus zu verkürzen.

Verbessertes Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern durch die Schaffung einer "Single Source of Truth" (SSOT) auf der Blockchain.

Die Wahrung von Privatsphäre und Vertrauen ist mit verschlüsselten Daten algorithmisch gewährleistet.

DIE VORTEILE DES OILEX-MARKTES

Dezentral & sicher

Einheitliches vertrauenswürdiges Netzwerk

Effizientes Backoffice-Tracking und -Abstimmung

Reduzierte Kontrahenten-Risiken

Meilensteine der jüngeren Unternehmensgeschichte

Übernahme der FinFabrik wurde erst kürzlich abgeschlossen

FinFabrik wurde 2016 gegründet und ist ein in Hongkong ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das Institutionen, professionelle Investoren und verwaltetes Kapital in einer neuen Ära digitaler Marktplätze anspricht.

Das Unternehmen hat eine Geschichte der Entwicklung von Software-Lösungen entwickelt, um die Effizienz in komplexen Märkten zuerleichtern. Die skalierbaren Anwendungen integrieren die Ausgabe, das Matching und die Abrechnung in einem End-to-End-konformen Prozess. Dies verbessert den Zugang und die Erfahrung für Gegenparteien, automatisiert manuelle Prozesse und beschleunigtdas Schließen vonMarktplätzen mit tiefer Liquidität und breiter Beteiligung.

FinFabricks Kernplattform CrossPool ist ein Marktplatz als Service, der einen standardisierten Lebenszyklus sowohl in konventionellen als auch in alternativen Assets unterstützt. CrossPool ermöglicht vollständig digitale Transaktionen in einer Umgebung von Transparenz, Sicherheit und Vertrauen.

Das System nutzt die Distributed-Ledger-Technologie für Identitätsmanagement, Prozesskonformität, Provenienzverfolgung, Aufzeichnungsunveränderbarkeit und Durchsetzbarkeit von Verträgen.

"Wir freuen uns, mit dem Team von FinFabrik zusammenzuarbeiten", sagte Firmenchef Andrew Hromyk. " Ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung kommerzieller Software wird Hunter in die Lage versetzen, unsere OilEx- und OilExchange-Plattformen zu einem beschleunigten Zeitpunkt auf den Markt zu bringen und gleichzeitig ein neues Umsatzwachstum in der bestehenden, ausgereiften IP-Version zu erzielen, die FinFabrik entwickelt hat."

Hunter Technology(WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) hat 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von FinFabrik im Austausch für 12.110.203 Stammaktien von Hunter zu einem geschätzten Preis von USD 0,90 per Aktie und die Zahlung von USD 250.000 in bar, gegen eine Gesamtsumme von USD 11.149.182 erworben.

Die an die ehemaligen Aktionäre der Finfabrik ausgegebenen Aktien unterliegen gesetzlichen Haltefristen sowie einer vertraglichen Haltedauer von bis zu einem Jahr.

"Wir freuen uns, Kräfte mit erfahrenen Führungskräften zu bündeln, die eine gemeinsame Vision teilen, in eine neue Ära des physischen Ölhandels einzutreten. Es gibt eine starke Synergie bei der Kombination von Hunters Know-how und Netzwerk in der traditionellen Ölindustrie mit unserer Marktführerschaft in der Markttechnologie. Mit FinFabrik beginnt damit unser nächstes Kapitel und bestätigt unsere Strategie, mit branchenführenden Innovatoren zusammenzuarbeiten."

Alex Medana, CEO von Hunter

Neues, sehr erfahrenes Management-Team

Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) hat kürzlich mit der Ernennung von Dr. Florian M. Spiegl zum COO sein Führungsteam verstärkt.

Dr. Spiegl ist ein Innovator und Serienunternehmer im Finanztechnologiesektor mit über 15 Jahren Erfahrung. Seine Unternehmenskarriere umfasst die Strategieberatung mit der Boston Consulting Group bis hin zur Vermögensverwaltung bei Credit Suisse.

Dr. Spiegl war Mitbegründer der Fintech-Firma FinFabrik sowie der Hong Kong FinTech Association. Er ist Mitglied des FinTech Advisory Board der Securities and Futures Commission of Hong Kong. Dr.Spiegl ist promovierter Und MA in Wirtschaftswissenschaften und Busines-Verwaltung von der Universität Wien.

"Die Digitalisierung des physischen Ölhandelsmarktes ist unvermeidlich und im Gange, aber immer noch ungleich verteilt. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Vorteile dieser Entwicklung speziell den unaufmerksamen Erzeugern zubringen. Ich freue mich sehr, Teil eines starken Teams zu sein, das in dieser wichtigen Branche echte Wirkung schafft."

Dr. Spiegl

Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) hat Herrn Alex Medana zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt.

Alex Medana ist ein erfahrener Manager mit significant Erfahrung in den Kapitalmärkten und der Technologiebranche und war einer der Gründer der jüngsten Übernahme des Unternehmens, FinFabrik Limited.

Vor der FinFabrik war er 17 Jahre in globalen Tier-1-Instituten wie Merrill Lynch, Kleinwort Wasserstein und der Deutschen Bank tätig, mit Führungspositionen in Aktien- und Aktienderivate-Handelseinheiten in Europa und APAC.

Herr Medana ist seit 2015 Unternehmer und Angel-Investor und setzt sich für technologiegetriebene Innovationen hin zu nutzerorientierten Finanzdienstleistungen und einer breiteren Beteiligung ein. Herr Medana ist Gründungsmitglied der FinTech Association of Hong Kong und wurde als Top-FinTech- und Blockchain-Influencer in Asien anerkannt.

"Ich freue mich, das solide Fundament des bestehenden Hunter-Teams bei der Schaffung der OilEx-Plattform in Kombination mit unseren vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen. Unser Hauptaugenmerkwird darauf liegen, die Plattform in die Beta-Phase zu bringen und unser Vertriebs- und Marketingteam für den Markteintritt zu entwickeln."

Alex Medana

Fazit - Zukunftschancen sind gigantisch und das Kurs-Potential für die Aktie ebenso! Schauen Sie hier nicht lange zu!

