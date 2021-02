Die aktuell längste Serie: VIG mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.24%) - die längste Serie dieses Jahr: Österreichische Post 9 Tage (Performance: 16.97%). Tagesgewinner war am Montag Dialog Semiconductor mit 16,04% auf 65,12 (831% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,82%) vor Drillisch mit 6,34% auf 22,30 (441% Vol.; 1W 11,00%) und Lenzing mit 4,84% auf 121,20 (178% Vol.; 1W 12,85%). Die Tagesverlierer: RWE mit -3,53% auf 34,96 (133% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,62%), Verbund mit -3,25% auf 79,00 (109% Vol.; 1W 3,13%), Pinterest mit -2,62% auf 79,81 (194% Vol.; 1W 12,85%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5649,97 Mio.), Pinterest (3720,68) und Berkshire Hathaway (1581,08) ....

