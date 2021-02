Weiter nach oben ging es auch für die Börse in Wien, nachdem der ATX nach gutem Beginn im weiteren Verlauf zunächst einmal an Schwung verloren hatte und sogar kurzzeitig in die Verlustzone eingetaucht war, stützte eine freundliche Eröffnung an der Wall Street das heimische Börsenbarometer wieder, schlussendlich kam es zu einem Zuwachs von 0,2%. Am Tag vor der Zahlenveröffentlichung erwarteten Analysten für voestalpine einen Umsatzrückgang verbunden mit höheren Ergebniskennzahlen, der Stahlkonzern konnte sich im Vorfeld der Ergebnispräsentation um 1,3% verbessern. Keine einheitliche Richtung fanden die heimischen großen Banken, die Bawag war gut nachgefragt und erzielte einen Anstieg von 2,0%, die Erste Group konnte ebenfalls ...

