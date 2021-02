In 2020 kam vieles anders, als wir alle dies erwartet haben. Die Corona-Pandemie hat sich auf nahezu alle Bereiche unseres Lebens ausgewirkt und natürlich auch die Wirtschaft durcheinandergewirbelt. Auch M?&?A-seitig war 2020 ein turbulentes Jahr - in der Verpackungsbranche aber nicht unbedingt ein schlechtes… Der Ausbruch des Corona-Virus und die Geschwindigkeit, mit der sich die Pandemie weltweit ausbreitete, hat im März 2020 in Deutschland und Europa zu weitgehenden Lockdown-Maßnahmen und zu großen Verunsicherungen in Bevölkerung und Wirtschaft geführt. Der deutsche Aktien-Leitindex Dax brach ...

