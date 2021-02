Für die Analysten von Raiffeisen Research konnte voestalpine mit den heute vorgelegten Q3-Zahlen überzeugen. EBITDA und Gewinn je Aktie lagen über den Erwartungen. Für das Geschäftsjahr 2020/21 avisiert das Management nun ein EBITDA von etwa 1 Mrd. Euro, was ein wenig optimistischer als der bis dato geltende Ausblick von 0,8-1,0 Mrd. Euro. "Nachdem sich im Vorfeld der Zahlenvorlage sowohl unsere (996 Mio.) als auch die Markterwartung bereits am oberen Ende des Korridors orientiert haben, besteht noch eine Upside bei den EBITDA-Schätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich", geben sich die Raiffeisen-Analysten in einer Kurzmitteilung zuversichtlich.

