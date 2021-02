The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.02.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2021



ISIN Name

CA0775611084 BELEAVE INC.

CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC.

BMG4953J2098 IR RES LTD HD -,01

CA00856K1003 AGRIOS GLOBAL HLDGS LTD

MHY7546A1304 SCORPIO BULKERS DL-,01

USU30388AA75 REFINITIV US H.18/26 REGS

USU30388AB58 REFINITIV US H.18/26 REGS

US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01

US16945R1041 CN UNICOM(HK)LTD.H ADR/10

US6795351047 OLD COPPER CO INC DL-,50

US9842496070 YRC WORLDWIDE DL ,-01

SAGEN MI CANADA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de