Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen, der ATX beendete seine sechstägige Gewinnserie und schloss um 0,7% tiefer, wobei er auch wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 3.000 Punkten rutschte. Im Blickpunkt des Interesses standen einzelne Unternehmensergebnisse, die Bawag hat im Krisenjahr 2020 mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht, zudem bleiben die Risikokosten hoch und ein weiter belastender Faktor, nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel konnte die Aktie aber mit einem Zuwachs von 1,8% schliessen. Den beiden anderen großen Bankentiteln ging es nicht ganz so gut, die Erste Group schaffte ein kleines Minus von 0,1%, für die Raiffeisen ging es um 0,8% nach unten. Die kleinere, vor allem in Südosteuropa tätige ...

