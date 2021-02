DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA, 10. Februar 2021, LINK GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (CSE: LNK; FWB: LGT; OTC: LGLOF) ("LINK" oder das "Unternehmen"), ein innovativer Anbieter von Energie- und Infrastrukturlösungen für die Bereiche Bitcoin Mining und Data Hosting, freut sich, über Neuigkeiten aus seinem Bitcoin Mining-Geschäft zu berichten.

Im Rahmen einer am 6. Februar 2021 geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen LINK und der an der Börse Nasdaq notierten Bitcoin-Mining-Firma Bit Digital Inc. ("Bit Digital") (NASDAQ:BTBT) bereitet sich das Unternehmen derzeit auf die Anlieferung von 1.000 Minern vor, die der Firma Bit Digital gehören. LINK wird die Infrastruktur und die erforderlichen Unterstützungsleistungen für die Mining-Geräte zu einem sehr wettbewerbsfähigen Energietarif bereitstellen und erhält eine Nettogewinnbeteiligung am Nettoerlös aus dem Bitcoin-(BTC)-Geschäft. President und CEO Stephen Jenkins erklärt: "Dies ist das beste Modell für beide Vertragsparteien, da der Anreiz zur Kostenminimierung und Leistungsmaximierung auf beiden Seiten des Ledgers belohnt wird." Jenkins weiter: "Die beiden Unternehmen haben unterschiedliche Modelle geprüft und sich letztendlich für dieses Modell entschieden, um die geplante erste Phase eines größeren Hosting-Plans für Bit Digital in Kanada auf den Weg zu bringen."

Die 1.000 BitMain S17+-Miner liefern rund 73 Petahash, was angesichts der derzeit schwierigen Lage nur knapp einem halben BTC pro Tag entspricht. Das Energie- und Nettoeinnahmen-Modell kommt den Plänen von LINK sehr entgegen; das Unternehmen wird dieses Modell auf weitere Standorte übertragen und damit einerseits den Kapitalbedarf senken und andererseits von einem BTC-Preisanstieg profitieren. Die Geräte werden voraussichtlich Ende Februar geliefert und gehen anschließend an einem der drei Standorte von LINK in Kanada in Betrieb. Durch den Neuzugang dieser Bitcoin-Miner kann Link nun für insgesamt 1.400 Miner Nettogewinnbeteiligungsvereinbarungen mit einer Beteiligung zwischen 15 % und 20 % für sich beanspruchen.

Über Link Global Technologies Inc.

Das Geschäftsfeld von Link umfasst die Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen und betrieblichem Know-how für Aktivitäten im Bereich Digital Mining und Data Hosting. Zu den Zielen von Link zählen die Lokalisierung und Sicherstellung von Pachtgrundstücken bzw. Grundstücken mit Kaufoption, die über eine kostengünstige und zuverlässige Stromversorgung verfügen, und die Bereitstellung dieser kostengünstigen Energie für die Durchführung von digitalen Mining-Aktivitäten. Darüber hinaus versorgt das Unternehmen auch andere Datenhostingdienste mit umweltfreundlicher Energie und Infrastruktur.

Für Link Global Technologies Inc.

Stephen Jenkins

Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über http://linkglobal.io/ oder über:

Steve Jenkins

stephen@linkglobal.io

+1-877-770-6545

Nähere Informationen für Anleger erhalten Sie über:

info@linkglobal.io

+1-833-707-8708

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird voraussichtlich", "prognostiziert", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten" "könnten", "würden", "dürften", "sollten" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen in Bezug auf die Vereinbarung zwischen LINK und dem an der Nasdaq notierten Bitcoin-Mining-Unternehmen, einschließlich der Bedingungen und potenziellen Vorteile davon sowie des Zeitplans dafür. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Faktoren oder Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion verwendet wurden, einschließlich Annahmen, die auf historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen basieren. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß das Treffen von Annahmen und beinhalten innewohnende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen weist darauf hin, dass, obwohl die Annahmen unter den gegebenen Umständen als vernünftig erachtet werden, diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Im Falle des Unternehmens beinhalten diese Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, ohne Einschränkung, dass: die tatsächlichen Ergebnisse aus der Vereinbarung zwischen LINK und dem an der Nasdaq notierten Bitcoin-Mining-Unternehmen wesentlich von den Erwartungen der Parteien abweichen können; die in der jüngsten MD&A des Unternehmens dargelegten Faktoren, Schwankungen des Strompreises, Schwankungen des Preises von digitalen Währungen/Bitcoin, die zukünftige potenzielle Halving von Bitcoin, Erhöhungen der Netzwerk-Schwierigkeitsrate und des Preises von digitalen Währungen/Bitcoin, negative Veränderungen der Höhe der Belohnungen für digitale Währungen/Bitcoin pro Block, die Sicherung wirtschaftlicher Tarife für den Kauf von Strom, die Möglichkeiten zum Erwerb von Hardware für das Mining digitaler Währungen, unvorhergesehene Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder anderen Industriestandards, die sich auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, die Volatilität des Aktienkurses, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher und anderer Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und andere Angelegenheiten, die in der Zukunft auftreten können. In Anbetracht dieser Risiken sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten. Außer in den Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an neue, spätere oder sonstige Informationen anzupassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56622Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56622&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5357611006Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA5357611006