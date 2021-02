Am Montag war die Grenke-Aktie noch um gut 30 Prozent eingebrochen, nachdem Vorstandsmitglieds Mark Kindermann das Management mit sofortiger Wirkung verlassen hatte. Ein offener Brief des Aufsichtsratschefs schafft nun klare Verhältnisse - und verhilft der Grenke-Aktie zu Kursgewinnen.Chefkontrolleur Ernst-Moritz Lipp hatte in einem offenen Brief mitgeteilt, Kindermann sei wegen Kritik der Regulierungsbehörde ...

