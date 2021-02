Erst die starken vorläufigen Zahlen vergangene Woche - und jetzt verdoppelt ein Großaktionär seine Beteiligung. So gut war das Sentiment am Markt für die Leoni-Aktien schon lange nicht mehr. Das gefällt auch den Analysten.Der Abstieg aus dem SDAX -0,10% Ende Dezember des Vorjahres schadete den Leoni-Papieren +11,47% nicht. Gemessen am aktuellen Kurs hat sich die Aktie in diesem Jahr schon mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...