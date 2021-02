Auf dem Radar: Addiko BankAddiko Bank hatte in den letzten 5 Handelstagen um +71.2% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Freitag mit 399.140 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 0.65%.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 9,22 /9,33Veränderung zu letztem SK: 0,49% Auf dem Radar: VIGZuletzt 8 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,95 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,68; 1,14; 0,69; 0,7; 0,23; 0,7; 1,18; 0,48). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 22,00 /22,15Veränderung zu letztem SK: -0,79% Auf dem Radar: PorrZuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 7,77 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,67; 1,92; 0,83; 0,28; 1,12; 2; 0,72). Am Dienstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (14,98). Year-to-date ist die Aktie nun um 16,12 Prozent im ...

