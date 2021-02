München (ots) - In der "Sportschau" am vergangenen Sonntag war Weltumsegler Boris Herrmann die "Losfee" für das DFB-Pokal-Viertelfinale 2020/21. Die Partien der letzten acht werden am 2. und 3. März 2021 ausgetragen.Am Dienstag, 2. März 2021, zeigt Das Erste live das "Borussen-Duell", wenn die Fohlen die Schwarz-Gelben aus Dortmund empfangen. Alexander Bommes moderiert die Sendung ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr), an seiner Seite ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Ende Januar war das Duell in der Bundesliga spektakulär und torreich, und die Gladbacher um Trainer Marco Rose konnten einen 4:2-Heimerfolg feiern. Spannend wird es also, ob dem BVB die Revanche gelingt. Reporter Tom Bartels kommentiert das Geschehen. Im Anschluss an die Livepartie wird das Duell Jahn Regensburg - SV Werder Bremen zusammengefasst.Ab ca. 23:15 Uhr sendet Das Erste eine neue Ausgabe des "Sportschau Thema". Jessy Wellmer beschäftigt sich an diesem Abend gemeinsam mit ihren Gästen mit der Frage: "Ein Jahr Corona-Kick. Wie ein Virus den Fußball verändert".Am Mittwoch, 3. März, überträgt Das Erste live das zweite Bundesliga-Duell im DFB-Pokal-Viertelfinale: RB Leipzig trifft auf den VfL Wolfsburg. Jessy Wellmer und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger werden ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) von dem Spiel berichten, wenn es nach der aktuellen Bundesligatabelle heißt: Zweiter gegen Dritter! Diese beiden Mannschaften trennten sich beim letzten Bundesliga-Duell im Januar unentschieden, die Begegnung endete 2:2. Bei dem kommenden Aufeinandertreffen wird es aber einen Sieger geben müssen. Die Partie wird von Gerd Gottlob kommentiert. Im Anschluss an das Livespiel wird das Duell der bisherigen Favoritenschrecks Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel in einer umfangreichen Zusammenfassung gezeigt.Zum Abschluss des Sportabends im Ersten begrüßt Alexander Bommes ab ca. 23:15 Uhr zu einer neuen Ausgabe des "Sportschau Club".An beiden Sendetagen gibt es darüber hinaus eine DFB-Pokal-Ausgabe der "Sportschau vor acht" um 19:45 Uhr.Die Sendetermine im Ersten:Dienstag, 2. März 202119:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Alexander Bommes20:15-23:15 UhrSportschauDFB-PokalViertelfinaleBorussia Mönchengladbach - Borussia DortmundReporter: Tom BartelsModeration: Alexander BommesExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Mönchengladbach23:15-0:15 UhrSportschau ThemaEin Jahr Corona-KickWie ein Virus den Fußball verändertModeration: Jessy WellmerMittwoch, 3. März 202119:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Jessy Wellmer20:15-23:15 UhrSportschauDFB-PokalViertelfinaleRB Leipzig - VfL WolfsburgReporter: Gerd GottlobModeration: Jessy WellmerExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Leipzig23:15-23:45 UhrSportschau ClubModeration: Alexander BommesPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4835453