Aktie: Twitter glänzt mit Rekordumsatz - und warnt

Anzeige / Werbung Rekordumsatz, leichtes Gewinnplus und ein Nutzerwachstum, das die Erwartungen verfehlt: Damit muss sich Twitter im abgelaufenen Quartal auseinandersetzen. Für das laufende Quartal warnt der US-Kurznachrichtendienst aber. Das abgelaufene Geschäftsquartal stellt sich für Twitter als durchwachsen dar. Der US-Kurznachrichtendienst erwirtschaftete eigenen Angaben zufolge zwar einen Rekordumsatz. Das Gewinnwachstum fiel allerdings nur verhalten aus. Das Nutzerplus blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück, sodass Twitter nun verhalten in die Zukunft blickt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Dem Unternehmen zufolge erreichte der Erlös dank gestiegener Werbeeinnahmen im vierten Quartal, in das auch die US-Präsidentschaftswahlen gefallen waren, mit 1,29 Milliarden Dollar ein bislang nie erreichtes Niveau. Der Umsatz lag rund 28 Prozent über dem Vorjahreswert. Twitter gab zudem an, dass die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 26 Prozent auf 192 Millionen zugelegt hat. Das Wachstum blieb allerdings hinter den Erwartungen der Marktexperten zurück. Der Gewinn stieg laut Unternehmen nur um gut drei Prozent auf 222 Millionen Dollar. Eine Verbesserung sei zudem im laufenden Quartal nicht absehbar, wegen steigender Kosten durch Neueinstellungen und Investitionen. Twitter bezifferte den Kostenanstieg mit einem Viertel oder mehr. Beim Erlös rechnet das Unternehmen im laufenden Quartal mit einem Wert von 0,94 Milliarden bis 1,04 Milliarden Dollar. Twitter-Aktionäre verunsichert Die Aktie von Twitter konnte nach den gemeldeten Zahlen zwar mit einem Kurssprung und Gap (s. Ellipse) nach oben schießen, aber die Unsicherheit der Aktionäre ist groß wie an der großen Tagesrange sichtbar wird. Ein Test des Ausbruchsniveaus bei rund 60 Dollar erscheint daher möglich. Der MACD (Momentum) ist zwar ebenfalls kräftig angesprungen, befindet sich aber inzwischen auf einem hohen Niveau. Die nächste Unterstützung liegt bei 56 Dollar. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US64110L1061,US90184L1026

