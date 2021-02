Die Commerzbank drückt bei ihren Sparmaßnahmen aufs Tempo und will nach Milliardenverlusten noch in diesem Jahr wieder einen operativen Gewinn erzielen. Langfristig stellt das Management sogar 2,7 Milliarden Euro in Aussicht."Wir wollen nachhaltig profitabel werden und unsere Zukunft als eigenständige Kraft im deutschen Bankenmarkt selbst gestalten", bekräftigte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag ...

