Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einer gehaltenen Eröffnung mittlerweile etwas an Fahrt aufgenommen. Es mangelt allerdings weiterhin an klaren Impulsen. Es gebe aktuell weder auf Daten- noch Nachrichtenseite starke Kurstreiber, heisst es im Handel. Das widerspiegle sich auch in den eher dünnen Volumen."Selbst ...

