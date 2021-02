Um 11:40 liegt der ATX TR mit -0.53 Prozent im Minus bei 5866 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.71% auf 8.795 Euro, dahinter Verbund mit +1.90% auf 76.575 Euro und Polytec Group mit +0.90% auf 8.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13991 (+0.41%, Ultimo 2020: 13719). Das o.a. Bild zeigt die kumulierten ytd-Handelsvolumina im ATX TR. Hier liegt die OMV vor der Erste Group und dem Verbund. Es geht hier viel enger als in den vergangenen Jahren zu. Im jüngsten Börse Social Magazine hatten wir es geschrieben: Zum 7. Mal trugen wir für 2020 die Number One Awards aus und ebenso oft war die Erste Group die umsatzstärkste Aktie im ATX. Anders als 2019, als zum 200. Geburtstag des Unternehmens am allerletzten Handelstag des Jahres die ...

