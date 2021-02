Das Schweizer, auf Crypto Mining spezialisierte Technologieunternehmen EchoChain AG, bereitet sich auf einen Börsengang an der Börse Frankfurt vor. CEO Frank Pillich richtet seinen Blick in die Zukunft: "Die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmensentwicklung könnten nicht besser sein als zu Beginn dieses Jahres 2021. Wir sind dabei ein hochmodernes Rechenzentrum in Betrieb zu nehmen, welches ein Leistungsvolumen von 1 TH/s* zur Gewinnung von ETH haben wird. Hinter diesem technischen Begriff verbirgt sich die Angabe unserer Leistungsfähigkeit, die uns zu einem führenden Krypto-Mining Unternehmen macht". Die EchoChain AG ist Teil von Ethermine, dem Ethereum-Mining-Pool. Ethermine ist ein Service von Bitfly, das Blockchain-Technologie "made in Austria" ...

