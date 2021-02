Dabei ging es insbesondere um die Erhöhung des bedingten und des genehmigten Kapitals."Die heutigen Beschlüsse versetzen das Unternehmen in die Lage, seine Transformation voranzutreiben und in dieser Pandemie eine Auswahl an relevanten Dienstleitungen anbieten zu können", freute sich Verwaltungsratspräsident Allen Wu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...