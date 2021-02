Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) die Assets under Management aufgrund zahlreicher, lukrativer Akquisitionen in der zweiten Jahreshälfte 2020 um 26 Prozent auf 9,6 Mrd. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating. Nach Analystenaussage habe das Akquisitionsvolumen mit über 1,8 Mrd. Euro trotz der Pandemie praktisch genau auf dem 2019er Niveau gelegen und die wegen Corona auf 700 Mio. Euro bis 1,1 Mrd. Euro reduzierte Guidance weit übertroffen. ...

