Insgesamt 800 Sitzplätze in fünf Kinosälen beherbergt das neue Cineplex-Kino in Brilon. "In allen fünf Sälen waren wir für die Lüftung zuständig", sagt Markus Hoffmann, technischer Vertriebsmitarbeiter der WISAG Gebäude- und Industrieservice Nord-West. "Die Kühlung und Entfeuchtung erfolgt mithilfe von Split-Klimageräten." Für die Nebenräume und Filmautomaten musste der Industrie-dienstleister eine Entlüftung als Wärmeabfuhr der empfindlichen Vorführtechnik organisieren. Ansonsten bestände die Gefahr eines Defekts während der Nutzung der Speziallampen - im schlimmsten Fall kann ein solcher Defekt den Ausfall von ...

