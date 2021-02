Dabei würden Testkits in die von Achiko entwickelte Gesundheits-Plattform "Teman Sehat" integriert, um die wachsende Nachfrage nach Corona-Tests in Indonesien zu decken, teilte Achiko am Freitag mit.Achiko hält gemäss Communiqué 50 Prozent an dem Joint Venture. PIFM und Achiko würden dabei die Testkits für den indonesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...