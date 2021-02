Das Industriegase- und Engineering-Unternehmen Linde will gemeinsam mit dem südkoreanischen Mischkonzern Hyosung die Flüssigwasserstoff-Infrastruktur in Südkorea ausbauen. Im Auftrag eines dafür gegründeten Joint Venture wird Linde eine entsprechende Anlage mit einer geplanten Kapazität von 30 t/Tag bauen. Die erste Phase des Projekts soll 2023 in Betrieb gehen. Die geplante Flüssigwasserstoff-Anlage ...

