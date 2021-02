Anzeige / Werbung Die Aktie könnte vor einer massiven Kursexplosion stehen - kaufen Sie noch rechzeitig heute früh bevor die Börsen in Übersee öffnen! Liebe Spekulanten, was für eine Woche im Krypto-Space! Während sich die Sensationsmeldung von Teslas Bitcoin-Einstieg rasend schnell in allen Kanälen verbreitet hat, holte der Bitcoin-Kurs zum Sprung auf ein Neues Rekordhoch aus! Innerhalb eines Handelstages stieg die größte Kryptowährung um rund 9.000 US-Dollar auf das vorläufig neue Allzeithoch von 48.025 US-Dollar und verbucht somit ein Tagesplus von 21 Prozent! Der Countdown auf die zum Greifen nahe 50.000 US-Dollar läuft… Michael Saylor, CEO des Softwareunternehmens MicroStrategy, bedankte sich geradezu bei Elon Musk. Saylor zufolge werde "die ganze Welt von dieser Führung profitieren" und ergänzte: Tesla hat das Risiko des Erwerbs von Bitcoin durch öffentliche Unternehmen gesenkt und die digitale Transformation der Unternehmensbilanzen beschleunigt. Treasurer denken jetzt darüber nach, wie man einen nicht-performenden Vermögenswert in den am besten performenden Vermögenswert umwandelt. Die Strahlkraft von Tesla dürfte nicht wenige Unternehmen über ähnliche Investmentstrategien nachdenken lassen. Schon jetzt wird Apple als möglicher Kandidat gehandelt. Die Etablierung des Bitcoin Standards hat somit durch Tesla einen großen Anstoß bekommen. Aber nicht nur im Krypto-Space gab es diese Woche Grund zum Jubeln, auch die Ölpreise konsolidieren auf hohem Niveau Die Ölnotierungen an den Börsen verzeichnet zwar auf dem erreichten Jahreshoch leichte Verluste. Eine echte Abwärtskorrektur, als nicht unübliche Reaktion auf den jüngsten Anstieg, bleibt aber aus. Aufkeimende Kursverluste wurden von den wöchentlichen Lagerbestandsdaten aus den USA ausgebremst. Das Deparment of Energy (DOE) meldete einen deutlichen Rückgang der Rohölvorräte und einen leichten Rückgang der Mitteldestillatsbestände (Heizöl, Diesel). Die Entwicklung der US-amerikanischen Öllagerbestände, denen mangels vergleichbarer Statistiken aus anderen Staaten eine weltweite Referenz-Rolle zukommt, passen ins Bild der voranschreitenden Normalisierung des Preisniveaus am Ölmarkt. Deute ich die Hammernews von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) richtig , könnten sie schon bald mit ihrer innovativen Blockchain-Technologiefür die nötigen Statistiken und somit für Transparenz an den internationalen Börsen sorgen: Pilottransaktionen auf OilEx schon im zweiten Quartal! Wenn der Handel einer Aktie wegen anstehender News ausgesetzt wird, dann wissen erfahrene Spekulanten was die Stunde geschlagen hat! Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) verkündete am Dienstag das man schon im zweiten Quartal mit den ersten Pilottransaktionen über die auf OilEx Plattform starten wird! CEO Alex Medana äußerte sich begeistert: Unsere Mission ist es, Ölproduzenten, Käufer und Händler in einem "sicheren und vertrauenswürdigen digitalen Markt zu verbinden, Wert durch transparente Preisgestaltung freizusetzen, manuelle Prozesse zu vereinfachen und Betrug zu beseitigen",mit jedem erreichten Meilenstein wird unsere Mission verwirklicht. Hunter plant, für erfolgreiche Transaktionen eine Plattformgebühr von einem Prozent und ein nominales Abonnement für den Zugriff auf die Plattform zu erheben. HAMMER-ZAHLEN: Über 67 Mio. USD Umsatz in 2022 angestrebt! Laut eigenen Prognosen Aufgrund diesen Wirtschaftsmodellprojekts liegt der potenzielle Bruttoumsatz für das 4. Quartal 2021 bei 6.570.000 USD und das gesamte Betriebsjahr 2022 bei 67.260.000 USD. Dies setzt ein durchschnittliches tägliches Transaktionsvolumen von 142.415 MBPOD im 4. Quartal 2021 und 358.928 bis 2022 mit einem Durchschnittspreis von 50 USD pro Barrel voraus. Das sind die nackten Zahlen, aber die Plattformschnittstelle wird auch interaktive Karten bereitstellen, die benutzerrelevante Märkte für Liefer- und Geschäftstransaktionen definieren. Durch oilex.com wird Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) einen physischen Ölmarkt betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl durch unabhängige Produzenten an Firmenkunden, Händler und staatliche Käufer zu erleichtern. Und durch oilexchange.com wird das Unternehmen auch robuste Supply Chain Management-Tools anbieten, die physisches Öl in der gesamten Lieferkette verfolgen und den Reporting-Prozess automatisieren. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Technologie: Die Blockchain-basierte modulare Softwareplattform OilEx Die Plattform ermöglicht die Erleichterung physischer Öltransaktionen mit einer höheren Effizienz während des gesamten Handelslebenszyklus, einer günstigeren Wirtschaftlichkeit für die Erzeuger und einem Zugang zu einem fairen Markt für alle. Produzenten und Käufer werden durch intelligente Algorithmen verbunden, die basierend auf benutzerdefinierten Kriterien die beste wahrscheinliche Übereinstimmung liefern. Das gesamte Ökosystem der Plattformen wurde entwickelt, um eine einzige Quelle des digitalen Vertrauens und der Wahrheit zwischen Käufern, Verkäufern und handelsbezogenen Dienstleistungen in der gesamten Lieferkette zu schaffen, mit Echtzeit-Tracking von der Preisermittlung und dem Handel bis hin zu Logistik, Backoffice-Abrechnungen und Zahlungsabstimmung. Die vier OilEx-Module Die Plattform ist in vier Funktionsmodule gegliedert: Marktplatz & Deal Discovery , Identität, Transaktionen und Abrechnung. Jedes Modul enthält Kernfunktionen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Marktplatz & Deal Discovery Bezieht sich auf interaktive Karten, die das Marktangebot anzeigen, um Transaktionsmöglichkeiten systematisch zu identifizieren. Unterstützt von einer algorithmischen Empfehlungs-Engine, um Zeit und Aufwand bei der Suche nach geeigneten Handelspartnern zu reduzieren. Identität oder Digitales Vertrauen und Datenschutz Nutzer erstellen ein Vertrauensnetzwerk basierend auf einem sicheren Identitätsmanagement- und Bewertungssystem. Strict KYC gewährleistet eine Vertrauensbasis zwischen allen Parteien. Transaktionen Alle digitalen Handelsausführungen legen ihren Fokus auf Sicherheit und Effizienz, dieses wird unterstützt von integrierten und verschlüsselten Workflow-Lösungen. Der integrierte Messenger ermöglicht verschlüsselte Nachrichtenaustausch zwischen Hersteller und Käufer, um eine Transaktion auszuhandeln und Geschäftsdokumente auszutauschen. Diese digitalen Dokumente einer jeden Transaktion werden verschlüsselt in einer Cloud aufbewahrt, wobei alle relevanten Aufzeichnungen und Papiere organisiert jederzeit verfügbar bleiben. Abrechnung Das vierte und letzte Modul "Abrechnung" ermöglicht volle Transparenz des Transaktionsausführungsstatus, der Lieferverfolgung und der Berichtslösungen. Jede Zahlung wird in Echtzeit überwacht auch zur Unterstützung der effizienten Einhaltung von Aufzeichnungs- und Offenlegungspflichten. Nachdem ich Ihnen die umfangreiche Technologie von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) kurz vorgestellt habe kommen wir nun zur technischen Analyse der Aktie. ACHTUNG WICHTIG: Wie eingangs erwähnt erwartet man in der Reddit Community einen… …mächtigen Bollinger Band Squeeze Unten ist der Chart für Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC). Hier die technische Analyse aus der Reddit Community für Sie übersetzt: Wie man erkennen kann wurde im letzten Monat ein unglaublich enges Bollinger Band -Squeeze-Potenzial aufgebaut! Sie erkennen das daran, dass der gelbe Bereich zu einem wirklich richtigen Seitwärtshandelsmuster konvergiert. Beachten Sie, wie eng das Handelsmuster geworden ist, noch enger und länger als in den gleich folgenden Beispielen. Außerdem sind in der letzten Woche 3 Volumenspitzen eingegangen, aber jemand möchte, dass sie unter 1,40 USD gehalten werden (große Verkaufsaufträge, um die Leute abzuschrecken), was mich glauben lässt, dass sie absichtlich wollen, dass sie bis zum richtigen Zeitpunkt unter dem obersten Bollinger Band bleiben. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele dafür, wie BB-Quetschungen brechen können, wenn die richtigen Nachrichten eingehen: Beachten Sie, wie sich die Bollinger Bänder (jetzt in Grün) zusammenziehen, bevor große Spitzen zum Ausbruch führen. Hier ist noch ein großartiger BB-Squeeze: Wie hochwertig und genau die technische Analyse aus der Reddit Community ist zeigt der Blick auf investing.com: Überzeugen Sie sich selbst indem sie HIER klicken um die technische Analyse auf investing.com abzurufen! Die Aktie könnte vor einer massiven Kursexplosion stehen - kaufen Sie noch rechzeitig heute Früh bevor die Börsen in Übersee öffnen! Ich rate Ihnen dringend, steigen Sie schon jetzt bei Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) ein. Die Story wird noch ganz groß und Sie sind dann schon jetzt dabei! Vergessen Sie nicht der größte Wal schwimmt nun im Krypto-Gewässer! Elon Musk und Tesla haben 1,5 Milliarden US-Dollar zur "Diversifizierung und Renditemaximierung der Barmittel" in das "Reserve-Asset" Bitcoin investiert. Somit hat die Party die an den Kryptomärkten gerade erst begonnen! Die Party an den Ölmärkten konsolidiert auf hohem Niveau und mit der Aktie von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) sind Sie bei beiden Megatrends bestens positioniert! Abschließend kann ich nur sagen: Wenn der mächtige Bollinger Band Squeeze kommt sollten Sie bereits investiert sein! Hier könnte jederzeit eine enorme Kurs-Explosion erfolgen! Decken Sie sich daher unbedingt heute morgen noch schnell ein! Wenn es losgeht, sind Sie zu spät dran! Auf viele weitere, erfolgreiche Gewinn-Trades! Ihr Rocket-Trader-Team! Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Hunter Technologie werden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen.