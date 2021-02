Die aktuell längste Serie: Bilfinger mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.61%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Donnerstag Vestas mit 5,82% auf 1300,00 (98% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,91%) vor adidas mit 5,05% auf 293,50 (142% Vol.; 1W 6,88%) und Suess Microtec mit 5,02% auf 25,10 (68% Vol.; 1W 2,45%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -11,67% auf 0,13 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,97%), Mologen mit -7,37% auf 0,04 (190% Vol.; 1W 6,06%), Palantir mit -7,25% auf 33,11 (90% Vol.; 1W 3,31%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Twitter (4178,05 Mio.), Palantir (3449,72) und General Motors Company (3196,24). Umsatzausreisser nach oben ...

