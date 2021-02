Evonik investiert an den Standorten Hanau und Dossenheim kurzfristig in die Produktion von Lipiden. Diese sollen dem Impfstoffhersteller Biontech für seine mRNA-basierten Impfstoffe dienen. Bereits in der zweiten Jahreshälfte sollen an den beiden Standorten kommerzielle Mengen an Lipiden produziert werden. Die Lipide sind für die Herstellung hochwirksamer mRNA-basierter Impfstoffe zwingend erforderlich. Nur mit einer Steigerung der Lipid-Produktion lasse sich auch die Herstellung des Impfstoffs ...

