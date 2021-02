Der Hamburger Kupferkonzern Aurubis will künftig vor allem im Recyclingbereich weiter wachsen. Das kündigte Vorstandschef Roland Harings gestern im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Aurubis AG an. "Die erfolgreiche Übernahme des Recyclers Metallo im Mai 2020 war das fehlende Puzzleteil in Europa, um in großem Umfang Sekundärrohstoffe mit niedrigen Metallgehalten verarbeiten zu können" und sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...