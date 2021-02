Smurfit Kappa (SK), weltweit führender Anbieter von papierbasierten Verpackungslösungen, gibt neue, ambitionierte Nachhaltigkeitsziele in mehreren Bereichen bekannt. Damit will der Konzern seinen Einfluss auf die Umwelt weiter reduzieren, sein gesellschaftliches Engagement weltweit stärken sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter:innen weiter fördern. Mit den neuen Zielen, und vor dem Hintergrund der "Better Planet Packaging Initiative", baut Smurfit Kappa unter dem Motto "Better Planet 2050" auf seinen bisherigen Nachhaltigkeitsbemühungen auf, über die es seit 2005 berichtet. ...

