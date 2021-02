Ort des Tages: Austria Metall AG Headquarter. Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Ihr integriertes Werk in Ranshofen, Österreich ermöglicht es ihnen auf einzigartige Weise die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln zu kombinieren. Mit einem Rezyklatanteil von durchschnittlich 75-80 % im Einsatzmaterial ist die AMAG weltweit führend in Sachen Recycling. Dank ihrer Beteiligung an der kanadischen Elektrolyse Alouette, die mit Strom aus Wasserkraft betrieben wird, sind sie auch ein Vorreiter bei der nachhaltigen Produktion von Primäraluminium. (Quelle: Website des Unternehmens). Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für ...

