Im BMW Group Dynamikzentrum in Dingolfing werden täglich zahlreiche Original BMW, Mini und BMW Motorrad Ersatzteile an Kunden in aller Welt versandt - und das in Verpackungen, die überwiegend aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen. So kommen bei BMW beispielsweise Korrosionsschutzfolien und -beutel aus Fruchtextrakt oder Schaumprofile aus Zuckerrohr zum Einsatz. "Es ist uns wichtig, das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich und entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzugehen. Wir wollen hier der Zeit voraus sein und Verpackungslösungen entwickeln, die so nachhaltig wie möglich sind," erklärt der ...

